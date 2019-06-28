رياضة | خاص - تفاصيل إصابة جنش بقطع في وتر أكيلس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص - تفاصيل إصابة جنش بقطع في وتر أكيلس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف إيهاب لهيطة مدير منتخب مصر تفاصيل إصابة محمود عبد الرحيم "جنش" خلال مران الفراعنة اليوم الجمعة استعدادا لمباراة أوغندا.

وقال لهيطة في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي" :"جنش تعرض للإصابة خلال المران، ولم يتدخل معه أحد نهائيا".

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وأضاف "خلال مران حراس المرمى مع الكابتن أحمد ناجي قام بالققز على إحدى الكرات ثم سقط على الأرض متألما ليذهب إلى المستشفى ويجري أشعة والتي أثبتت إصابته بقطع في وتر أكيلس".

وواصل "لائحة البطولة تؤكد بأنه لا يمكن استبداله بحارس أخر، وبالتالي فسنكمل البطولة بالحارسين محمد الشناوي وأحمد الشناوي".

وأتم حديثه :"نتمنى الشفاء للاعب، وأن يعود للملاعب سريعا".