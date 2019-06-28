رياضة | نجم نسور قرطاج لـ"الخليج 365 الرياضي": سنعمل على معالجة الأخطاء.. وتونس ستصعد عبر بوابة موريتانيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم نسور قرطاج لـ"الخليج 365 الرياضي": سنعمل على معالجة الأخطاء.. وتونس ستصعد عبر بوابة موريتانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد التونسي إلياس السخيري لاعب فريق مونبلييه الفرنسي على تقديم المنتخب التونسي أداء طيب أمام نظيره المالي، في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وقال في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365 الرياضي" : في المجمل قدمنا مباراة طيية ولكننا افتقدنا للتسجيل وسوف نحاول إصلاح بعض النقائص والاخطاء التي ظهرت أمام مالي.

وأضاف : سنعمل من الان تعويض التعادل أمام أنجولا ومالي، ولا بديل لدينا سوى الفوز في المباراة القادمة أمام موريتانيا من أجل البقاء في المونديال الأفريقي.

ويحتل منتخب تونس المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد نقطتين، بعد التعادل مع أنجولا ومالي بهدف مقابل هدف.