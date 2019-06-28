رياضة | أشرف حكيمي: المغرب تستحق التأهل لدور الـ16

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أشرف حكيمي: المغرب تستحق التأهل لدور الـ16 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أشرف حكيمي نجم منتخب المغرب أنه سعيد بالتأهل الى دور ال١٦ من بطولة كأس الأمم الإفريقية عقب الفوز على كوت ديفوار مساء اليوم بهدف دون رد.

وقال حكيمي عقب اللقاء: "بذلنا مجهودات كبيرة وكانت المكافاة بالتأهل الى الدور التالي بعد مباراتين فقط."

واختتم تصريحاته قائلا: "انا سعيد من اجل المجموعة والفريق ككل لاننا قدمنا ما علينا واستحقينا التأهل."

ونجح المنتخب المغربي في الفوز على كوت ديفوار، بهدف دون رد بالمباراة التي أقيمت مساء اليوم على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بالأمم الإفريقية.