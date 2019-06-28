رياضة | تشكيل منتخب ناميبيا أمام جنوب إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل منتخب ناميبيا أمام جنوب إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن ريكاردو مانيتي المدير الفني لمنتخب ناميبيا، تشكيل فريقه، الذي يخوض به مباراة جنوب إفريقيا، في العاشرة مساء اليوم، على ملعب السلام في ختام مباريات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة، ببطولة الأمم الإفريقية توتال مصر 2019.

وقرر المدير الفني أن يبدأ المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: لوبوت كازابوا

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خط الدفاع: ريان هاناموب، ودينزيل هاوسيب، وريان نيامبي، ولاري هورايب.

خط الوسط: مانفريد ستارك، و رونالد كيتجيجيري، وديون هوتو كافينجي، و بيتروس شيتيمبي

خط الهجوم: بيتر شالوليلي، وينسون شيلونجو .