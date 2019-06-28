رياضة | مدرب كوت ديفوار يعلق على الهزيمة من المغرب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب كوت ديفوار يعلق على الهزيمة من المغرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال إبراهيما كمارا المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار، إن فريقه ارتكب بعض الأخطاء خلال مباراة اليوم أمام المغرب، يجب علينا أن نتأهل للدور التالي من البطولة، سوف نحاول ان نجدد من روح الفريق الفريق لنتمكن من تحقيق الهدف والتأهل إلى الدور التالي.

وخسر منتخب كوت ديفوار مباراة اليوم أمام المغرب بهدف دون رد، في لقاء الجولة الثانية من دور المجموعات للمجموعة الرابعة، ببطولة الأمم الإفريقية توتال مصر 2019، ليتوقف رصيد المنتخب الإيفواري عند ثلاث نقاط.

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وأضاف خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "المباراة القادمة سوف يشارك ويلفرد زاها، هو لاعب مميز ونحتاجه في كل مباراة".

واستطرد قائلا: "في المسابقات الكبرى، لا يوجد مكان للأخطاء، وليس مسموح بفقدان التركيز في أي لحظة، نمتلك لاعبين مميزين، لذلك لا يجب خسارة الكرة في أماكن خطيرة، وأعتقد أنهم سوف يتعلمون من أخطائهم".

وأنهى حديثه قائلا: "بطولة إفريقيا مختلفة عن أي بطولة أخرى، فهي أقوى مما نظن أو أعتقدنا، لذلك لا بد من تدارك كل الأخطاء".