رياضة | شطة يكشف موقف استبدال جنش في منتخب مصر بعد الإصابة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شطة يكشف موقف استبدال جنش في منتخب مصر بعد الإصابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مصطفى عبد المنعم "شطة" المدير الفني السابق للاتحاد الإفريقي "كاف" موقف محمود عبد الرحيم "جنش" حارس المنتخب الوطني عقب الإصابة التي لحقت به مساء اليوم الجمعة في تدريبات المنتخب الوطني.

وتعرض جنش للإصابة بقطع في وتر أكيلس في مران المنتخب الوطني مساء اليوم.

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وقال شطة في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي" أن لوائح الكاف وبطولة كأس الأمم الإفريقية لا تتيح لمنتخبات الاستبدال بقوائم اللاعبين عقب انطلاقة البطولة رسمياً.

وأوضح شطة أن الحالة الوحيدة لاستبدال أي لاعب هي أن تكون الإصابة التي تعرض لها اللاعب جسيمة وتحتاج للسماح بالاستبدال من جانب الكاف، مشيراً إلى ضرورة تقديم تقرير طبي عن اللاعب للجنة الطبية واللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية لتحديد الموقف بالاستبدال من عدمه في الساعات القادمة.

وبات جنش مهدد بالغياب عن الملاعب من مدة 3 إلى 6 أشهر بسبب الإصابة.