رياضة | حارس منتخب تونس لـ"الخليج 365 الرياضي": افتقدنا التوفيق أمام مالي.. والأهم أن فرصة الصعود مازالت قائمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حارس منتخب تونس لـ"الخليج 365 الرياضي": افتقدنا التوفيق أمام مالي.. والأهم أن فرصة الصعود مازالت قائمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث معز حسن حارس مرمى منتخب تونس عم تعادل فريقه مع نظيره المالي بهدف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مواجهات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة من بطولة كأس الأمم الأفريقية عام 2019

وقال معز حسن في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365 الرياضي" :" المنتخب التونسي كان جاهز للمباراة، والجميع استعد للمواجهة على أعلى مستوى، نحن قدمنا مباراة كبيرة امام المنتخب المالي ولكن افتقدنا التوفيق".

وأضاف :" للأسف تعادلنا مع مالي، ولكن كان من الصعب الانتصار في الظروف الحالية، الأهم في التوقيت الحالي اننا مازلنا موجودين في السباق وسوف ننتصر في مباراة موريتانيا ونصعد للدور القادم".

ويحتل منتخب تونس المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد نقطتين، بعد التعادل مع أنجولا ومالي بهدف مقابل هدف.