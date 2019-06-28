رياضة | تعقد مفاوضات يوفنتوس ومانشستر سيتي بشأن "صفقة كانسيلو"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعقد مفاوضات يوفنتوس ومانشستر سيتي بشأن "صفقة كانسيلو" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إيطالية، أنه ما زالت المفاوضات بين ناديي يوفنتوس ومانشستر سيتي حول صفقة البرتغالي جواو كانسيلو لم تحسم بعد.

وأشارت صحيفة "سكاي سبورت" إلى أن اليوفي لم يقتنع برغبة النادي الانجليزي بإدراج ظهيرهم دانيلو في العرض المقدم، فالأمور لا زالت لم تصل للحسم بانتظار أي مستجدات.

وحول الحارس ماتيا بيرين، فقد باتت فرضية نادي روما بعيدة الآن، وربما يتجه حارس اليوفي نحو الخارج، حيث أن هناك اهتمامات به من أندية إشبيلية الإسباني وبورتو البرتغالي.