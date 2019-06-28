رياضة | أول تعليق من مدرب المغرب بعد الفوز على كوت ديفوار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من مدرب المغرب بعد الفوز على كوت ديفوار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب المغرب عن سعادته عقب الفوز على كوت ديفوار بهدف دون رد، والتأهل لدور الستة عشر من بطولة أمم إفريقيا مصر 2019.

وأضاف عقب المباراة :"يجب أن أهنئ اللاعبين على مستواهم في المباراة، لقد واجهنا فريقا جيدا لكننا أجبرناهم على ارتكاب الأخطاء".

وتابع "لدينا 6 نقاط ويجب أن نركز على تصدر المجموعة، هذا ما نتطلع له".

وواصل "يجب أن نركز على هدف فريق المغرب في المباراة المقبلة، والتي ستكون سريعة وعلينا التجهيز لها".