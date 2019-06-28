اونلاين | كورة أونلاين مشاهدة مباراة Argentina vs Venezuela بث مباشر "الشوط الثاني" MESSI كورة جول

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يقدم موقع الخليج 365 الرياضي خدمة البث المباشر لمباراة الأرجنتين ضد فنزويلا اليوم الجمعة 28-6-2019، كورة أونلاين مشاهدة مباراة Argentina vs Venezuela بث مباشر الآن مباريات copa america، حيث يستضيف ملعب "ماراكانا" بالبرازيل المباراة النارية بين منتخب الارجنتين مع نظيره منتخب فنزويلا في لقاء ربع نهائي بطولة كوبا أمريكا 2019.

موعد مباراة الأرجنتين ضد فنزويلا اليوم الجمعة:

بث مباشر – كورة أونلاين شاهد الآن مباراة الارجنتين وفنزويلا kora today وبين ماتش، كورة live، عندما تشير عقارب الساعة إلي التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة اليوم الجمعة 28-6-2019، سوف تنطلق المواجهة المرتقبة بين منتخب الارجنتين وفنزويلا على ملعب ماركانا ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كوبا أمريكا المقامة بالبرازيل.

- التشكيلة المتوقعة لمباراة الأرجنتين ضد فنزويلا:

في حراسة المرمى: أرماني

في خط الدفاع: تاجليافيكو، نيكولاس أوتامندي، بيزيلا، ميلتون كاسكو

في خط الوسط: دي ماريا، جيوفاني لو تشيلسو، باريديس، روبيرتو بيريرا

في خط الهجوم: سيرجيو أجويرو- ليونيل ميسي

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أما منتخب فنزويلا سيدخل اللقاء بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: فارينيز

في خط الدفاع: فيلانويفا ، شانسيلور ، روزاليس ، مورينو

في خط الوسط: ، هيريرا ، رينكون ، سافارينو

في خط الهجوم: ماجو ، موريلو ، روندون

-كيفية مشاهدة بث مباشر لمباراة الأرجنتين ضد فنزويلا اليوم:

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-شاهد بث مباشر مباراة الارجنتين وفنزويلا:

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