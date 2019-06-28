اونلاين | MESSI GOOL بث مباشر الأرجنتين ضد فنزويلا Yalla Shoot جودة عالية بدون تقطيع الأسطورة لايف Ostora Live

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بث مباشر مباراة الارجنتين ضد فنزويلا والتي تجمع المنتخبان على ملعب ماراكانا الشهير لحساب مباريات الدور ربع النهائي لبطولة كوبا أمريكا التي تستضيفها البرازيل خلال الفترة من 14 يونيو وحتى 7 يوليو المقبل.

ومن المنتظر أن تنطلق المباراة على الهواء مباشرةً في تمام الساعة التاسعة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة العاشرة مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية تمام الساعة السابعة مساءاً بالتوقيت العالمي لمنطقة جرينيتش +GMT.

ويدخل منتخب الأرجنتين المباراة بعد أن حسم تأهله في المركز الثاني للمجموعة الثانية برصيد أربعة نقاط جمعها بالفوز على قطر في الجولة الأخيرة بهدفين مقابل لا شيء والتعادل مع باراجواي بهدف في الجولة الثانية فيما افتتح رفقاء ليونيل ميسي مبارياتهم في البطولة بالخسارة من كولومبيا بثنائية نظيفة.

ومن المنتظر أن يدخل التانجو اللقاء بالتشكيلة الآتية :-

• حراسة المرمى: أرماني

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• خط الدفاع: فويث - أوتاميندي - بيتزيلا - تاجليافيكو

• خط الوسط: أكونا - سيلسو - باريديس

• خط الهجوم: ميسي - مارتينيز – أجويرو

ويمكن لرواد الخليج 365 الرياضي متابعة المباراة عبر روابط كورة جول Kora Goal والتي تتيح لعشاق المنتخبين متابعة المباراة على الهواء مباشرةً بالإضافة إلى روابط Kora Star كورة ستار وبي إن سبورتس لايف beIN SPORTS Live

كما سنقوم بمتابعة البث عبر كورة أونلاين Kora Online وكورة ستار Kora Star مع لايف فور إتش دي Live7HD وغيرها من روابط البث المباشر الأخرى لضمان عدم توقف البث في أي وقت والوقوف على جاهزية تلك الروابط في نقل المباراة للمشاهد الكريم ليعيش تجربة فريدة من نوعها فيما يخص متابعة اللقاء.