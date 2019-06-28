اونلاين | الشوط الثاني.. رابط بث مباشر مباراة الارجنتين وفنزويلا كورة أون لاين Kora online تابع لايف الارجنتين MESSI كوبا أمريكا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشوط الثاني.. رابط بث مباشر مباراة الارجنتين وفنزويلا كورة أون لاين Kora online تابع لايف الارجنتين MESSI كوبا أمريكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مشاهدة مباراة الأرجنتين وفنزويلا اليوم الجمعة 28-6-2019 عبر رابط بث مباشر كورة أون لاين Kora online ، حيث يحتضن استاد "ماركانا بريو دي جانيرو" مباراة حاسمة تجمع بين المنتخب الأرجنتيني ونظيره الفنزويلي، في إطار منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كوبا أمريكا 2019، التي تستضيف فعالياتها دولة البرازيل.

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تأهل المنتخب الأرجنتيني بقيادة نجمه العملاق ليونيل ميسي، إلى ربع النهائي عن المجموعة الثانية برفقة منتخب كولومبيا، حيث حصد راقصي التانحو أربع نقاط من خلال مشوارهم في دور المجموعات، جمعهم من هزيمة أمام المنتخب الكولومبي بهدفين دون رد في الجولة الأولى، ثم تعادل في الجولة الثانية أمام باراجواي بهدف لمثله، وحقق الفوز على حساب منتخب قطر في آخر جولات دور المجموعات بهدفين نظيفيين.

بينما نافس المنتخب الفنزويلي في المجموعة الأولى التي ضمت أصحاب الأرض "البرازيل"، رفقة كلًا من بيرو، بوليفيا، وتأهلت فنزويلا إلى هذا الدور بعدما احتفظ بوصافة المجموعة برصيد خمس نقاط من فوز على حساب بوليفيا وتعادل أمام كلًا من البرازيل وبيرو، ولم يتلق أي خسارة في دور المجموعات.

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ومن المقرر أن تنطلق أحداث المباراة القوية بين الأرجنتين وفنزويلا مساء اليوم الجمعة، في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، وفي الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة وقطر والعراق، وفي الساعة الحادية عشر بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.

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ويستضيف ملعب ماركانا "ريو دي جانيرو" مباراة الأرجنتين وفنزويلا، وسيتم عرض أحداثها مباشرة عير شبكة قنوات بي إن سبورتس Bein sports بوصفها الناقل الحصري لبطولة كوبا أمريكا 2019 في منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي، وذلك عبر قناة بي إن سبورتس ماكس إتش دي ثري beIN SPORTS Max HD 3

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من المتوقع أن يبدأ المنتخب الأرجنتيني بتشكيل مكون من الأسماء التالية: حراسة المرمى: فرانكو أرماني، خط الدفاع: نيكولاس تاجليافيكو - نيكولاس أوتامندي - جيرمان بيزيلا - ميلتون كاسكو، خط الوسط الدفاعي والهجومي: أنخيل دي ماريا - جيوفاني لو سيلسو - لياندرو باريديس - روبيرتو بيريرا، خط الهجوم: سيرجيو أجويرو- ليونيل ميسي.

مباراة الأرجنتين وفنزويلا عبر رابط بث كورة ستار Kora star :

بينما سيبدأ منتخب فنزويلا مواجهة الأرجنتين بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: ويلكير فارينييز، خط الدفاع: روبرتو روزاليس - خون تشانسيلور - ميكيل فيلانويفا - رونالد هيرنانديز

يانخل هيريرا، خط الوسط الدفاعي والهجومي: جونيور مورينو- توماس رينكون - جون موريلو، خط الهجوم: جيفرسون سافارينو، سالومون روندون.