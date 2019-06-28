اونلاين | روما ويوفنتوس يقتربان من إبرام صفقة تبادلية من العيار الثقيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روما ويوفنتوس يقتربان من إبرام صفقة تبادلية من العيار الثقيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت الساعات الأخيرة حوار ساخن بين ناديي يوفنتوس وروما الإيطاليين، حول إمكانية اجراء صفقة تبادلية بين اثنين من أظهرتهم اليسرى وهم: ليوناردو سبينازولا (26 سنة) ولوكا بيليجريني (20 سنة).

ومازالت المفاوضات جارية لهذه الفرضية بين الناديين، بحيث ينضم الأول لنادي العاصمة الإيطالية بينما الثاني للسيدة العجوز، بانتظار أي مستجدات اذا ما ستكون اليوم او لاحقاً.

وتشير التقارير لأن الاتفاق قد تم بين روما ويوفنتوس لمبادلة الظهيرين بيليجريني وسبينازولا، والآن صار العمل على تحديد الرواتب، وإذا سارت الأمور على ما يرام الليلة فقد يجري اللاعبين فحوصاتهم غداً.

ومن الجدير بالذكر أن الأرقام تقريباً حسب سكاي ستكون: [لوكا بيليجريني إلى اليوفي مقابل 15 مليون يورو، بينما ليوناردو سبينازولا الى روما مقابل 25 مليون يورو].