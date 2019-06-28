اونلاين | super kora بث مباشر الأرجنتين وفنزويلا يوتيوب بدون تقطيع مشاهد يلا شوت الأرجنتين كورة ostora ماكس

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مشاهدة مباراة الأرجنتين وفنزويلا اليوم الجمعة 28-6-2019 عبر رابط بث مباشر يلا شوت yalla shoot ، حيث يصطدم المنتخب الأرجنتيني بنظيره منتخب فنزويلا، ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كوبا أمريكا 2019، التي تستضيف فعالياتها دولة البرازيل خلال الفترة الحالية.

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خطف المنتخب الأرجنتيني بقيادة مديره الفني ليونيل سكالوني بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي عن المجموعة الثانية برفقة منتخب كولومبيا، حيث حصد منتخب راقصي التانحو أربع نقاط بدور المجموعات، جمعهم من هزيمة أمام المنتخب الكولومبي بهدفين نظيف في الجولة الأولى، ثم تعادل في الجولة الثانية أمام باراجواي بهدف لمثله، ثم حقق الفوز على حساب منتخب قطر في آخر جولات دور المجموعات بهدفين نظيفين.

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وعلى الجانب الآخر، فقد بينما نافس المنتخب الفنزويلي بالمجموعة الأولى التي ضمت صاحب الأرض "البرازيل"، برفقة منتخبي بيرو، بوليفيا، وقد تأهلت فنزويلا إلى هذا الدور بعدما احتفظ بوصافة المجموعة برصيد خمس نقاط من فوز على بوليفيا وتعادل مع البرازيل وبيرو، ولم يتلق المنتخب الفنزويلي أي خسارة في دور المجموعات.

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وتنطلق أحداث المباراة القوية بين الأرجنتين وفنزويلا مساء اليوم الجمعة الموافق 28-6-2019 ، على ملعب ماراكانا "ريو دي جانيرو" في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، وفي الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة وقطر والعراق، وفي الساعة الحادية عشر بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.

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ويستضيف ملعب ماركانا "ريو دي جانيرو" مباراة الأرجنتين وفنزويلا، وسيتم عرض أحداثها مباشرة عير شبكة قنوات بي إن سبورتس Bein sports، بوصفها الناقل الحصري لبطولة كوبا أمريكا 2019 المقامة حاليًا في البرازيل، وتعرض المباراة على قناة بي إن سبورتس ماكس إتش دي ثري Bein sports max HD 3

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ويدخل منتخب الأرجنتين هذه المباراة دون أن يفتقد لأي لاعب بسبب الإصابة أو الإيقاف، وستكون جميع أسلحة المدرب ليونيل سكالوني جاهزة لتحقيق الفوز في هذا اللقاء والصعود إلى الدور المقبل.

وسيبدأ منتخب الأرجنتين للمباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: فرانكو أرماني، خط الدفاع: نيكولاس تاجليافيكو - نيكولاس أوتامندي - جيرمان بيزيلا - ميلتون كاسكو، خط الوسط الدفاعي والهجومي: أنخيل دي ماريا - جيوفاني لو سيلسو - لياندرو باريديس - روبيرتو بيريرا، خط الهجوم: سيرجيو أجويرو- ليونيل ميسي.

بينما لا يوجد غيابات في صفوف المنتخب الفنزويلي في مباراة الأرجنتين بسبب الإصابة أو الإيقاف، وستكون جميع الخيارات متاحة أمام المدرب رافائيل دوداميل.

ويتوقع أن يبدأ منتخب فنزويلا بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: ويلكير فارينييز، الدفاع: روبرتو روزاليس - خون تشانسيلور - ميكيل فيلانويفا - رونالد هيرنانديز، خط الوسط الدفاعي والهجومي: يانخل هيريرا - جونيور مورينو- توماس رينكون - جون موريلو، خط الهجوم: جيفرسون سافارينو - سالومون روندون.