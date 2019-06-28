اونلاين | مشاهدة مباراة الأرجنتين وفنزويلا بث مباشر (تغطية مباشرة) argentina vs venezuela منقولة عبر قناة BeIN SpOrTs يلا شوت HD ا

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نقدم لكم متابعينا الكرم خدمة البث المباشر لمباراة الأرجنتين وفنزويلا بجودة مناسبة كورة ستار كورة أون لاين kora online ويصطدم منتخب الأرجنتين بمنافسه فنزويلا مساء اليوم الجمعة والموافق 28/6/2019 وذلك في دور ربع نهائي بطولة كوبا أمريكا.

وتنطلق ضربة بداية مباراة الأرجنتين وفنزويلا في تمام الساعة 9:00 بتوقيت مدينة القاهرة 10:00 بتوقيت مكة المكرمة و11:00 بتوقيت دولة الإمارات، ويمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة البث المباشر لمباراة الأرجنتين وفنزويلا في كوبا أمريكا 2019.

مشاهدة مباراة الأرجنتين وفنزويلا بث مباشر، كوبا أمريكا بالبرازيل منتخب الأرجنتينتواجد في المركز الثاني من المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط فقط بينما فنزويلا قد تواجد بالمركز الثاني بالمجموعة الأولى برصيد 5 نقاط خلف منتخب البرازيل صاحب الـ7 نقاط بالمركز الأول.

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تشكيلة منتخب الأرجنتين المتوقعة لمباراة فنزويلا: "فرانكو أرماني، سارافيا – بيزيلا – أوتاميندي –تاجليافيكو، باريديس –لو سلسيو –دي بول، ليونيل ميسي – لاوتارو مارتينيز – سيرخيو أجويرو".

تشكيلة فنزويلا المتوقعة لمباراة الأرجنتين: "فارينيز، هيرنانديز، شانسيلور، ماغو، روزاليس، مورينو، سافارينو، خوانبي، رينكون، ماشيس، روندون".

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