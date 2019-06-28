اونلاين | يلا شوت Messi WoN مشاهدة مباراة الأرجنتين وفنزويلا بث مباشر copa argentina رابط مباشر ماتش الارجنتين جودة متعددة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلا شوت Messi WoN مشاهدة مباراة الأرجنتين وفنزويلا بث مباشر copa argentina رابط مباشر ماتش الارجنتين جودة متعددة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلا شوت yalla kora بث مباشر مباراة الارجنتين ضد فنزويلا اليوم الجمعة 28 / 6 / 2019 حصرياً على قنوات beIN SPORTS HD بث مباشر مباراة المنتخب الأرجنتيني ضد نظيره منتخب فنزويلا والتي تجمع المنتخبان على أرضية ملعب ماراكانا لحساب لقاءات الدور ربع النهائي من بطولة كوبا أمريكا والتي تحتضنها البرازيل للمرة الخامسة في تاريخها حتى السابع من شهر يوليو المقبل، يلا شوت Messi WoN مشاهدة مباراة الأرجنتين وفنزويلا .

مشاهدة مباراة الأرجنتين وفنزويلا بث مباشر copa argentina رابط مباشر ماتش الارجنتين جودة متعددة

ويعول المنتخب الأرجنتيني على خدمات قائده وهدافه التاريخي ليونيل ميسي من أجل العبور إلى الدور نصف النهائي لمقابلة المنتخب البرازيلي في سوبر كلاسيو منتظر حيث نجح السامبا فجر اليوم في خطف تذكرة العبور الأولى بركلات الجزاء على حساب المنتخب الباراجواياني.

في المقابل يعول منتخب فنزويلا على خدمات هداف الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيوكاسل الانجليزي روندون والذي شكل خطورة كبيرة على مرمى المنتخب البرازيلي في المباراة التي أقيمت بينهما في الجولة الثانية من دور المجموعات وإنتهت بالتعادل السلبي.

وتنطلق المباراة على الهواء مباشرةً في تمام الساعة التاسعة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة وتنقل عبر قناتي بي إن سبورتس إتش دي ماكس 1 و 2 ويمكن لرواد الخليج 365 الرياضي متابعتها على روابط البث المباشر مثل كورة ستار Kora Star وكورة لايف Kora Live وغيرها من الروابط الأخرى.

كما ستنقل المباراة على القنوات التالية :-

Sport TV 1

Advertisements

Arena Sport 1

TRT Spor HD

Arena Sport 1 HD Cro

beIN SPORTS MAX 3 HD

beIN SPORTS MAX 4 HD

Fox Sports 4 NL

وإستكمالاً للخدمات التي يقدمها لكم " الخليج 365 " يمكنكم متابعة اللقاء بدقة عالية وصورة نقية دون تقطيع عبر روابط يلا شوت وكورة أونلاين لمتابعة المباراة يوتيوب مع روابط الأسطورة لايف OSTORA LIVE.