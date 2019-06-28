اونلاين | كول كورة KOOORAGOAL رابط مشاهدة مباراة الأرجنتين وفنزويلا بث مباشر Brazil MEssi يلا شوت BeIN MaTcH

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البث المباشر لمباراة منتخب الأرجنتين، مع منافسه منتخب فنزويلا اليوم الجمعة 28 يونيو في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات دور الربع نهائي من بطولة كوبا أمريكا 2019، كورة ستار، كورة أون لاين، يلا تابع لايف المباراة كاملة بدون تقطيع عبر اليوتيوب.

كورة لايف وسوف تقام المباراة بين منتخب الأرجنتين، ومنتخب فنزويلا في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، Kora live، وسوف تذاع عبر قناة بين سبورتس الرياضية، beIN Sports Max، كورة أون لاين kora online، وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية، عن إذاعة تلك المباراة بين منتخب الأرجنتين، ومنتخب فنزويلا في دور الربع نهائي من بطولة كوبا أمريكا عبر قناتي بين سبورتس الرياضية ماكس 3 و 4 HD، كورة جول.

ويأتي التشكيلة المتوقعة لمنتخب الأرجنتين في مباراة منتخب فنزويلا :-

حراسة المرمى: فرانكو أرماني

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خط الدفاع : سارافيا – بيزيلا –أوتاميندي –تاجليافيكو.

خط الوسط : باريديس –لو سلسيو –دي بويل.

خط الهجوم : ليونيل ميسي – مارتينيز – أجويرو.

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