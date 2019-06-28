اونلاين | كورة لايف OSTORA HD مشاهدة مباراة الأرجنتين وفنزويلا بث مباشر KORA STAR (جوول ميسي) argentina today أونلاين

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موعد والقنوات الناقلة والمعلقين مباراة الأرجنتين وفنزويلا tango messi في كوبا أميركا 2019

يواجه المنتخب الارجنتيني نظيره المنتخب الفزويلي ضمن منافسات كوبا امريكا 2019في دوري ربع النهائي للبطولة المقامة في البرازيل دور ربع النهائي ملعب ماراكانا في اليوم الجمعة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة والساعة الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة وستنقل على قناتي MAX HD3 و MAX HD4 ويكون معلق المباراة علي محمد علي والمعلق حفيظ الدراجي.

مشاهدة مباراة الأرجنتين وفنزويلا tango messi في كوبا أميركا 2019

التكشيل المتوقع لمنتخب الارجنتين امام فنزويلا

في حراسة المرمى: أرماني

في خط الدفاع: تاجليافيكو، نيكولاس أوتامندي، بيزيلا، ميلتون كاسكو

في خط الوسط: دي ماريا، جيوفاني لو تشيلسو، باريديس، روبيرتو بيريرا

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في خط الهجوم: سيرجيو أجويرو- ليونيل ميسي

مشاهدة مباراة الأرجنتين وفنزويلا tango messi في كوبا أميركا 2019

التكشيل المتوقع لمنتخب فنزويلا امام الارجنتين

في حراسة المرمى: فارينيز

في خط الدفاع: فيلانويفا ، شانسيلور ، روزاليس ، مورينو

في خط الوسط: ، هيريرا ، رينكون ، سافارينو

في خط الهجوم: ماجو ، موريلو ، روندون

مشاهدة مباراة الأرجنتين وفنزويلا tango messi في كوبا أميركا 2019

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