اونلاين | يلا شوت MESSI GOAL بث مباشر مشاهدة مباراة الأرجنتين وفنزويلا| يلا شوت رابط مباراة الارجنتين yalla shoot ميسي رابط مباشر

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موعد والقنوات الناقلة والمعلقين مباراة الأرجنتين وفنزويلا في كوبا أميركا 2019

يلتقي المنتخب الارجنتيني امام المنتخب الفزويلي ضمن منافسات كوبا امريكا في دوري ربع النهائي للبطولة المقامة في البرازيل دور ربع النهائي ملعب ماراكانا في اليوم الجمعة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة والساعة الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة وستنقل على قناتي MAX HD3 و MAX HD4 ويكون معلق المباراة علي محمد علي

التكشيل المتوقع لمنتخب الارجنتين امام فنزويلا

في حراسة المرمى: أرماني

في خط الدفاع: تاجليافيكو، نيكولاس أوتامندي، بيزيلا، ميلتون كاسكو

في خط الوسط: دي ماريا، جيوفاني لو تشيلسو، باريديس، روبيرتو بيريرا

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في خط الهجوم: سيرجيو أجويرو- ليونيل ميسي

التكشيل المتوقع لمنتخب فنزويلا امام الارجنتين

في حراسة المرمى: فارينيز

في خط الدفاع: فيلانويفا ، شانسيلور ، روزاليس ، مورينو

في خط الوسط: ، هيريرا ، رينكون ، سافارينو

في خط الهجوم: ماجو ، موريلو ، روندون

مشاهدة مباراة الأرجنتين وفنزويلا في كوبا أميركا 2019

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