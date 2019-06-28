اونلاين | مشاهدة مباراة الأرجنتين وفنزويلا بث مباشر argentina vs venezuela يلا شوت beIN SPORTS بين ماتش المفتوحة copa america

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موعد والقنوات الناقلة والمعلقين مباراة الأرجنتين وفنزويلا في كوبا أميركا 2019

تقام مباراة الارجنتين وفنزويلا اليوم الجمعة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة والساعة الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة وستنقل على قناتي MAX HD3 و MAX HD4 .

التشكيل المتوقع لكلا المنتخبين في مواجهة اليوم:

في حراسة المرمى: أرماني

في خط الدفاع: تاجليافيكو، نيكولاس أوتامندي، بيزيلا، ميلتون كاسكو

في خط الوسط: دي ماريا، جيوفاني لو تشيلسو، باريديس، روبيرتو بيريرا

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في خط الهجوم: سيرجيو أجويرو- ليونيل ميسي

التكشيل المتوقع لمنتخب فنزويلا امام الارجنتين

في حراسة المرمى: فارينيز

في خط الدفاع: فيلانويفا ، شانسيلور ، روزاليس ، مورينو

في خط الوسط: ، هيريرا ، رينكون ، سافارينو

في خط الهجوم: ماجو ، موريلو ، روندون

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