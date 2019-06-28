شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب مالي: راضٍ عن التعادل مع تونس في أمم إفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى محمد مجاسوبا، مدرب منتخب مالي، رضاه عن التعادل «1-1» مع تونس، اليوم الجمعة، في مباريات الجولة الثانية للمجموعة الخامسة بكأس أمم إفريقيا لكرة القدم، والمقامة حاليًا في مصر.

وقال مجاسوبا، في تصريحات عقب المباراة :«لا أندم على نتيجة التعادل التي حدثت، خاصة في هذه الظروف المناخية الصعبة، حيث إن لاعبي فريقي اعتادوا اللعب في أجواء أوروبا».

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وأضاف:«ليس من السهل أن تواجه فريقا مثل تونس شارك في كأس العالم الأخيرة، وتخرج بنقطة التعادل وتكون غير راض» .

واختتم مجاسوبا تصريحاته قائلًا: «لدينا طموح في تلك البطولة لذلك نتعامل مع كل مباراة على حدة، أطلب من لاعبي فريقي الاستمتاع بكرة القدم، ومباراة أنجولا القادمة ستكون حاسمة بكل تأكيد ونسعى للتأهل كمتصدر للمجموعة».

ورفع المنتخب المالي رصيده إلى أربع نقاط في صدارة المجموعة الخامسة، فيما يحتل منتخب تونس المركز الثاني برصيد نقطتين، في انتظار نتيجة مباراة أنجولا وموريتانيا غدًا السبت.