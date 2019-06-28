شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة «جنش» خلال مران المنتخب ونقله إلى المستشفى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعرض محمود عبدالرحيم «جنش»، حارس مرمى الزمالك والمنتخب الوطني، للإصابة في مفصل القدم، وذلك خلال مران المنتخب الوطني، مساء اليوم الجمعة، استعدادًا لمباراة أوغندا المقررة الأحد.

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وتم نقل «جنش» إلى المستشفى لإجراء الفحوصات والأشعة اللازمة، لتحديد حجم الإصابة.

وقال الموقع الرسمي لاتحاد الكرة إن الجهاز الفني للمنتخب الوطني ينتظر نتائج الأشعة التي يجريها حاليا محمود جنش، حارس مرمى الفريق، لتحديد مدى إصابته وطريقة العلاج.

وضمن المنتخب المصري التأهل لدور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية، بعد فوزه على منتخبي زيمبابوي والكونغو الديمقراطية.