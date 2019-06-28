شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة التخطيط بالأهلي تجتمع مع «لاسارتي» و«عبدالحفيظ» غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تعقد لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي برئاسة الدكتور طه إسماعيل، اجتماعًا في الثانية ظهر غدٍ السبت مع مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، والكابتن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، وذلك لمناقشة اللمسات الأخيرة الخاصة باحتياجات ومطالب الجهاز الفني للموسم الجديد، ومناقشة كافة الأمور الفنية الخاصة بالمرحلة القادمة؛ سعيا لتحقيق الأهداف المنشودة على الصعيدين المحلي والقاري.

Advertisements

وتسعى لجنة التخطيط التي شكلها الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، والتي يترأسها الدكتور طه إسماعيل وتضم في عضويتها كلًا من الكابتن زكريا ناصف والكابتن خالد بيبو لبحث كافة الأمور الفنية الخاصة بفريق الكرة في جلستها غدًا مع المدير الفني ومدير الكرة وذلك بما يضمن تحقيق الأهداف التي تم وضعها ويتطلع الجميع داخل قطاع الكرة لتحقيقها بما يتناسب مع طموحات وأحلام جماهير النادي على كافة الأصعدة.

كانت لجنة التخطيط قد عقدت في وقت سابق جلسة مثمرة مع الجهاز الفني كخطوة أولى لإطلاع اللجنة على رؤية الجهاز الفني في مشوار الفريق في الموسم الحالي، والذي يقترب من الانتهاء، إلى جانب التطرق لبعض الأمور الفنية والعراقيل التي واجهت الفريق؛ سواء داخليا أو في مشواره الإفريقي، وكذلك للحديث مع الجهاز الفني عن تطلعاته للموسم الجديد بما يحقق طموحات الأهلي وجماهيره.

كما تعقد لجنة التخطيط اجتماعًا في الرابعة عصر السبت مع إدارة التعاقدات بالنادي، وذلك لمناقشة آخر ما تم التوصل إليه في ملف الصفقات الجديدة الخاصة باللاعبين الجدد المرشحين للانضمام إلى صفوف الفريق في الموسم الجديد وفقًا لتوصيات الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي ورؤيته الفنية التي سبق أن قدمها في اجتماعه السابق مع لجنة التخطيط .