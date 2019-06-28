شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يفوز على البطل الأوليمبي بسباعية نظيفة وديًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

فاز الفريق الأول لكرة القدم بناديالزمالك، على البطل الأوليمبي، بسبعة أهداف مقابل لاشيء، وذلك بالمباراة الودية التي أقيمت بملعب دريم ضمن معسكر الفريق بالسادس من أكتوبر.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، شهد اللقاء مشاركة جميع اللاعبين وتم الاطمئنان على جاهزية الجميع في جميع المراكز، وتجربة العديد من اللاعبين في مراكز أخرى.

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وانتهى الشوط الأول بتقدم الزمالك برباعية مقابل لاشيء أحرزها محمد إبراهيم هدفين، وحفني وإبراهيم حسن هدف لكل منهما، وشهد الشوط سيطرة شبه كاملة من الزمالك، بينما ظهر البطل الأوليمبي في كرات قليلة نتيجة اللعب على المرتدات ولكن دون خطورة، وظهر جيدا محمد إبراهيم في مركز جديد وهو المهاجم وأشاد به خالد جلال من خارج الخطوط، حيث تعتبر هي المرة الاولي التي يشارك بها في هذا المركز وأحرز هدفين، وكذلك كان هناك خطورة للفريق من عنتر في اليسار وإبراهيم حسن في اليمين بمساعدة حفني، حيث قدم الثلاثي شوط نال استحسان الجهاز، الثنائي محمد حسن ويوسف حسن لاعبا الوسط قدما شوطا طيباً ونجح في إفساد الهجمات منذ بدايتها للفريق الآخر، كذلك بهاء مجدي وكماتشو وثنائي الدفاع الشحات وعبدالسلام.

وجاء الشوط الثاني أقل من الأول نسبياً وشهد ثلاثة أهداف من محمد عنتر وحازم إمام وأوباما، وشهد هذا الشوط مشاركة أوباما في مركز المهاجم بديلاً لمحمد إبراهيم وظهر بشكل طيب للغاية، كذلك قدم أحمد مدبولي أداءا طيبا نال استحسان الجهاز الفني بعد نزوله بديلاً لإبراهيم حسن.

و أجرى خالد جلال بعض التغييرات في بداية الشوط الثاني بنزول أحمد مدبولي بدلاً من إبراهيم حسن، والمدافع يوسف محمود مواليد 2000 بدلاً من محمد عبدالسلام وعمر صلاح بدلاً من محمود عبدالمنصف، ونزول حازم إمام بدلاً من كماتشو في الدقيقة 9، ونال كماتشو إشادة الجهاز الفني بعد الأداء الطيب الذي قدمه، كما شارك اللاعب الصاعد يحيي مفتاح لاعب الوسط مواليد 99 بدلاً من محمد حسن في الدقيقة 11 من الشوط الثاني.

وقام جلال بإخراج بهاء مجدي ومحمود الشحات وأيمن حفني ومحمد عنتر ويوسف حسن ومحمد إبراهيم، ونزول محمد عبدالغني وعبذالله جمعه والنقاز وأحمد سيد زيزو وأوباما والناشئ أحمد عيد مواليد 2001.