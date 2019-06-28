شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز أرقام مباراة تونس ومالي: تكافؤ واضح في تعادل «النسور» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعادل المنتخب التونسي بنتيجة 1-1 مع منتخب مالي في ثاني جولات المجموعة الخامسة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.

وفشل المنتخب التونسي في تحقيق الفوز للجولة الثانية على التوالي، بعد تعادله في الجولة الأولى بنفس النتيجة ضد منتخب أنجولا.

وبات نسور قرطاج مطالبين بتحقيق الفوز في الجولة القادمة لضمان التأهل للمراحل الإقصائية من المونديال الأفريقي، وقد يبدو هذا في المتناول مع مواجهتهم لمنتخب موريتانيا في ختام مباريات المجموعة.

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وكانت المباراة متكافئة بين الطرفين فتقاربت الأرقام الهجومية بين المنتخبين مع تفوق طفيف لنسور قرطاج الذين حاولوا التسديد في 8 مناسبات مقابل 7 لنسور مالي، واستحوذ المنتخب العربي على الكرة بنسبة تفوق الـ53%، وصنع 6 فرص تهديفية مقابل 7 للمنافس.

وتألق لاعب وسط منتخب مالي، دياديساماسيكو، الذي أفتك الكرة في 4 مناسبات (الرقم الأكبر للاعب من منتخب النسور)، وقطع الكرة في 6 مناسبات (أكثر من أي لاعب آخر في الملعب)، وصنع فرصتين للتهديف (الرقم الأكبر للاعب من منتخب مالي)، وتسبب في كرة هدف منتخب بلاده الوحيدة التي سجلت من ضربة ركنية نفذها اللاعب، وفشل الحارس معز حسن في التعامل معها، ليحولها في مرماه مهديًا المنافس هدفه الوحيد في المباراة.

وبرز كالعادة صانع الألعاب وهبي الخزري من صفوف نسور قرطاج، فكان عنصر الخطورة الثابت للمنتخب العربي منذ أدائه في المباراة الأولى ضد أنجولا، وتسبب اليوم في هدف منتخب بلاده الوحيد عندما حول الحائط البشري لمنتخب مالي تسديدة اللاعب التونسي من ضربة ثابتة إلى شباك الحارس دجيجيديارا.

وحاول الخزري التسديد في 5 مناسبات، وهو ما يفوق 50% من محاولات تسديد المنتخب التونسي في المباراة (8)، وسدد الخزري تسديدتين على المرمى وهما إجمالي ما سدده المنتخب التونسي في المباراة على مرمى المنافس، وحرمت العارضة النجم التونسي من تسجيل هدف آخر. بجانب صناعته لفرصة تهديفية وحيدة، ولعبه لـ5 كرات عرضية (أكثر من أي لاعب آخر في المباراة).