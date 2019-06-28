شكرا لقرائتكم خبر عن «أخضر اليد» للناشئين يختتم المرحلة الرابعة من المعسكر التدريبي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المدينة المنورة)

أنهى الجهاز الفني للمنتخب السعودي للناشئين لكرة اليد، اليوم (الجمعة)، الفترة الثانية من المرحلة الرابعة من المعسكر التدريبي الذي بدأ الاثنين الماضي بمشاركة 24 لاعباً من مواليد 2000، وذلك استعداداً للمشاركة في كأس العالم، حيث سيغادر «الأخضر» إلى سلوفينيا للانطلاق بالمرحلة الخامسة استعداداً للمشاركة في بطولة كأس العالم المقرر إقامتها أغسطس القادم في مقدونيا.

من جانبه، ذكر مدير المنتخب السعودي لدرجة الناشئين نايف بن عبد الله بن جاسم الدوسري، أن المرحلة الرابعة كانت صعبة على اللاعبين نظراً للجهد المبذول فيها، والتي تعتمد على الجوانب اللياقية والبدنية كثيراً، وذلك تحضيراً للمشاركة في بطولة سلوفينيا الودية، واستعداداً لبطولة كأس العالم، مُقدِّماً شكره للجهاز الفني والإداري واللاعبين على كل ما قدموه.

ويتألف الجهاز الفني والإداري لمنتخب الناشئين من مشرف الفريق وعضو مجلس الإدارة سعودي الحودي، ومدير الفريق نايف بن عبد الله الدوسري، وإداري الفريق حسين علي الخويلدي، والمدير الفني الكابتن أحمد نبيل، ومدرب الفريق ياسر العبيدي، وأخصائي العلاج الطبيعي الدكتور محمد شاهين.ويشارك في المعسكر 24 لاعباً، وهم: حسن الحسين، ومهند العابد، وحمدي أبو عبيد، وحسن التركي، وبندر مجرشي، ونواف العتيبي، ومازن عجلان، وحسن الحمد، وصالح عاشور، وأيمن آل خليف، وحيدر المحسن، ومرتضى القصير، ومحمود البحار، وحيدر الحسن، وعبد الله اليوسف، وسجاد آل عبد الرزاق، ومحمد العبيدي، وعلي آل محسن، وإبراهيم الجديعي، وجواد جفال، وسجاد الخضيمي، وأحمد العبد الله، وجهاد أبو علوه، ومحمد العبد المحسن.