شكرا لقرائتكم خبر عن أليسون يقود السامبا لنصف النهائي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نعيم تميم الحكيم ( جدة)@naeemtamimalhac

تأهل منتخب البرازيل إلى نصف نهائي كوبا أمريكا بعد التغلب على باراجواي بركلات الترجيح (4-3)، عقب التعادل السلبي في الوقت الأصلي من اللقاء الذي أقيم في الساعات الأولى من صباح الجمعة على ملعب جريميو، وبذلك ينتظر منتخب البرازيل، في نصف النهائي الفائز من مواجهة الأرجنتين وفنزويلا.

من جانبه أكد حارس منتخب البرازيل، أليسون باكير، بطل مباراة ربع نهائي بطولة كوبا أمريكا، بتصديه لركلة جزاء جوستافو جوميز لاعب باراجواي، أنه يريد مواصلة صنع التاريخ مع السامبا.

وصرح باكير عقب المباراة «أريد مواصلة صنع التاريخ وتقديم أفضل ما لدي. لقد سعدت كثيرًا بالتصدي لأول ركلة، لكن زملائي أيضًا ساهموا كثيرًا لتحليهم بالهدوء في الوقت اللازم».

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وأكد الحارس أن فريق «راقصي السامبا» استحق الفوز لما اتسم به من قوة أمام باراجواي.

من جهة أخرى يلتقي فجر غد الأحد منتخبا الأرجواي حامل الرقم القياسي بعدد مرات التتويج مع منتخب البيرو في لقاء صعب، تميل فيه الكفة لصالح السليستي.

وستشهد المباراة عودة لاعب وسط أرسنال الإنجليزي، لوكاس توريرا، الذي غاب عن المباراة الأخيرة في دور المجموعات أمام تشيلي بسبب آلام في المعدة، فيما سيتواصل غياب الظهير الأيسر دييجو لاكسالت، الذي أصيب بارتخاء في عضلة باطن الساق اليمنى، وما زال يؤدي برنامجا تأهيليا للتعافي من الإصابة.