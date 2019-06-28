شكرا لقرائتكم خبر عن «وردة» يعود لـ«الفراعنة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - هناء البنهاوي (القاهرة)

تأكدت مشاركة عمرو وردة، نجم منتخب مصر في مران أمس الجمعة، باستاد الكلية الحربية، إذ يستعد الفراعنة لمباراة أوغندا المقرر لها التاسعة مساء غد الأحد باستاد القاهرة الدولي في الجولة الثالثة للمجموعة الأولى لدور المجموعات في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل.

جاء ذلك في أعقاب قرار اتحاد الكرة المصرية قبول اعتذار عمرو وردة، واستمراره مع المنتخب ببطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة بمصر حتى 19 يوليو القادم، والاكتفاء بإيقافه فقط حتى نهاية الدور الأول للبطولة، بعد الجلسة التي جمعت أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مع لاعبي المنتخب الوطني والجهاز الفني في مقر إقامة الفريق مساء الخميس الماضي، في حضور رئيس اتحاد الكرة المصري هاني أبو ريدة، وحث وزير الشباب والرياضة المصري لاعبي الفراعنة على بذل أقصى جهدهم لتحقيق ما ينتظره الملايين من شعب مصر منهم في بطولة الأمم الأفريقية التي تنظمها مصر حاليا، وأثنى أبو ريدة، خلال الاجتماع، على روح التكاتف بين اللاعبين ورغبتهم في العفو عن زميلهم عمرو وردة، ورفع الإيقاف عنه، والتزامهم أيضا بأي قرار يصدر عن اتحاد كرة القدم في هذا الشأن، وقرر تخفيض عقوبة الإيقاف على اللاعب حتى نهاية الدور الأول للبطولة فقط، وبذلك انتهت أزمة عمرو وردة الذي تم استبعاده قبل مباراة الفراعنة أمام الكونغو التي أقيمت مساء الأربعاء الماضي في الجولة الثانية للمجموعة الأولى ببطولة أمم أفريقيا 2019، على خلفية أزمته على السوشال ميديا واتهام إحدى الفتيات له بالتحرش، وكان مسؤولو اتحاد الكرة المصرية قد أخطروا المدير الفني للمنتخب خافيير أجيري، بقرار قبول الاعتذار وعودة اللاعب بعد قرار الاستبعاد، وعدم مشاركته في مباراة أوغندا غداً الأحد على أن تتم الاستعانة به بداية من دور الـ16 لبطولة كأس الأمم.