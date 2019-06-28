الأوروجواي تتطلع للمربع الذهبي من بوابة البيرو

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل رغم التباين التام في طريق كل منهما إلى الدور الثاني (دور الثمانية) في بطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا) المقامة حاليا بالبرازيل، يدرك منتخب أوروجواي لكرة القدم أنه لا مجال أمامه للتهاون عندما يلتقي منتخب بيرو اليوم في دور الثمانية للبطولة.
وقدم كل من الفريقين مسيرة مختلفة تماما عن الآخر في الدور الأول (دور المجموعات) بالبطولة الحالية، لكن المواجهة بينهما غدا تبدو في غاية الصعوبة للدرجة التي يصعب التكهن بنتيجتها.
وتصب العديد من الترشيحات في صالح منتخب أوروجواي بصفته الأكثر خبرة واكتمالا للصفوف، إضافة لكونه توج 15 مرة سابقة بلقب البطولة وهو الرقم القياسي لعدد مرات الفوز باللقب.
ولكن منتخب بيرو يمتلك من الحماس والإمكانيات ما يجعله ندا قويا لمنتخب أوروجواي في هذه المواجهة.
ويضاعف من ثقة منتخب بيرو أن آخر مواجهة بين الفريقين انتهت بفوز بيرو 2 / 1 وذلك في تصفيات كأس العالم 2018، كما أن آخر 17 مباراة بين الفريقين شهدت تكافؤا هائلا، حيث حقق كل منهما الفوز في سبع منها، وتعادلا في ثلاث مباريات.
وتعددت المواجهات بين المنتخبين في بطولات كوبا أمريكا، ويمتلك منتخب أوروجواي الأفضلية الواضحة في هذه المواجهات، حيث حقق الفوز في 12 من بين 20 مباراة سابقة جمعته بمنتخب بيرو على مدار البطولة، فيما كان الفوز لمنتخب بيرو في ست مباريات فقط، وتعادل الفريقان في مباراتين.
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