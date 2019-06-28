الاتحاد المصري يخفف عقوبة وردة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم أمس تخفيف عقوبة عمرو وردة لاعب المنتخب الأول، ليستمر استبعاده من المنتخب فقط حتى نهاية منافسات دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 المقامة حاليا في مصر. وجاء ذلك إثر جلسة ودية عقدها وزير الشباب والرياضة المصري الدكتور أشرف صبحي مع لاعبي المنتخب المصري والجهاز الفني في مقر إقامة الفريق، بحضور رئيس الاتحاد المهندس هاني أبوريدة.

وأوضح الاتحاد عبر حسابه بموقع شبكة التواصل الاجتماعي (فيس بوك) أن أبوريدة «أثنى على روح التكاتف بين اللاعبين ورغبتهم في العفو عن زميلهم عمرو وردة ورفع الإيقاف عنه والتزامهم أيضا بأي قرار يصدر عن اتحاد كرة القدم في هذا الشأن، حيث قرر تخفيض عقوبة الإيقاف على اللاعب حتى نهاية الدور الأول للبطولة فقط.»

وكان الاتحاد المصري أعلن الأربعاء الماضي استبعاد عمرو وردة على خلفية الأزمة التي أثيرت بوسائل التواصل الاجتماعي بشأن سلوكيات اللاعب.