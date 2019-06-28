بلد الوليد يجدد عقد ريجال حتى 2021

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - مدريد أعلن نادي ريال بلد الوليد الإسباني لكرة القدم أمس عن تجديد عقد مدافعه أنطونيو خيسوس ريجال لمدة عامين حتى 30 يونيو 2021. وكان عقد ريجال 31 عاما مع النادي ينتهي بنهاية الشهر الحالي. وانتقل ريجال إلى صفوف الفريق في صيف 2017، قادما من قرطبة ولعب دورا بارزا في عودة الفريق إلى دوري الدرجة الأولى بعدما لعب نحو 3000 دقيقة في 35 مباراة خاضها مع الفريق في أول موسم له مع بلد الوليد، ثم خاض معه 30 مباراة منها 18 مباراة أساسيا في الموسم الماضي بدوري الدرجة الأولى.



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