8 خطوات رئيسة أمام مرشحي النصر لخلافة السويلم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج - الرياض

8 خطوات رئيسة أمام أحد مرشحي النصر صالح الأطرم ونصر النصر للظفر برئاسة النادي بعد تقديم أوراق ترشحهما في اليوم الأخير للفترة الثالثة التي منحتها لجنة انتخابات الأندية، والتي بدأ العمل فيها أمس ولمدة 3 أيام متتالية لفوز أحدهما بكرسي الرئاسة للسنوات الـ4 المقبلة بعد خلو الفترتين الأولى والثانية من المرشحين لخلافة الرئيس المكلف سعود السويلم، وذلك في العملية الانتخابية التي ستنتهي في الـ6 من يوليو المقبل في أطول سباق انتخابي تاريخي في الأندية السعودية حتى الآن.

وكان الرئيس السابق سعود السويلم تواجد في مقر النادي أمس الأول لاستكمال إبراء الذمة المالية وإيفاء الحقوق المالية، كرواتب أعضاء الفريق الكروي الأول والعاملين بالنادي، وإعداد التجهيزات اللوجستية للإدارة الجديدة، ويبرز من بينها التشاور حول تقديم الترشح للرئاسة بعد أن مددت فترة الترشح للمرة الرابعة حتى الخميس المقبل.

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من جهته انتقد عضو شرف النصر الأمير جلوي بن سعود الهيئة العامة للرياضة بتمديد فترة الترشح بعد إغلاقها الخميس، واصفا قرار الهيئة بالمجاملة، وأكد أنه سيسحب مرشحه صالح الأطرم، مشيرا إلى أن نادي النصر يضم رجالات تحمل الفكر والقيادة الإدارية لم يمنعهم المال من المشاركة في بناء النادي وفي العمل بمنظومته، واصفا ظهوره الأخير لإنقاذ النصر وقيادته بفكر إداري جديد.

وجاء تمديد فترة الترشح للمرة الرابعة بطلب من لجنة الأعضاء الذهبيين في نادي النصر التي تقدمت بخطاب رسمي للهيئة العامة لانتخابات الأندية بشأن طلب تمديد فترة الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة النادي، وبناء عليه تقرر تمديد فترة الترشح حتى الساعة العاشرة الخميس المقبل، وذلك للتشاور ومناقشة ملفات القوائم المرشحة، وفقا لما نصت عليه الفقرة 1 من المادة 68 من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية.

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