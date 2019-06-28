عمومية اتحاد القدم تنصب الرئيس التاسع اليوم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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تزكي الجمعية العمومية لاتحاد كرة القدم اليوم ياسر المسحل رئيسا للاتحاد في دورتة القادمة، والتي تستمر حتى نهاية 2023 خلفا للرئيس المكلف لؤي السبيعي، الذي خلف قصي الفواز بعد استقالته أواخر فبراير الماضي.
وتحمل فترة المرشح الوحيد لرئاسة اتحاد الكرة تحديات صعبة، أبرزها الوصول إلى مونديال 2022 وإعادة الصورة الذهنية التي رسمها المنتخب الكروي الأول في مونديال أمريكا 1994، والعمل على تحسين بيئة الملاعب ورفع إيرادات الاتحاد والأندية على حد سواء، إلى جانب تطوير وتحسين نتائج المنتخابات السنية، ورفع مستوى سقف الدوري السعودي في التصنيف العالمي، وتوسيع قاعدة الفرق المشاركة في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ودوري أندية الدرجتين الأولى والثانية.
وينتظر أن توزع حقائب الاتحاد الأسبوع الحالي في أول اجتماع رسمي لها بعد أن أطلع الرئيس المرشح أمس أعضاء الجمعية على الخطة والعمل البرامجي الذي سيعمل عليه خلال فترة رئاسته.
رؤساء بالتعيين
- خالد الفيصل 1967 - 1972
- فيصل بن فهد 1982 - 1999
- سلطان بن فهد 1999 - 2010
- نواف بن فيصل 2010 - 2012
- أحمد بن عيد 2012 - 2016
- عادل عزت 2016 - 2018
- قصي الفواز 2018 - 2019
- لؤي السبيعي 2019 »مكلف«
حقائب الاتحاد
- خالد الثبيتي نائب الرئيس
- خالد المقرن شؤون المنتخبات
- نعيم البكر لجنة المسابقات
- تركي السلطان الشؤون الفنية
- نزيه النصر المسؤولية الاجتماعية
- أضواء العريفي الرياضة النسائية
- عبدالله كبوها الاستثمار
- عبدالعزيز العفالق العلاقات الدولية
- معيض الشهري التحكيم
- الإيطالي كولينا مرشح للجنة التحكيم
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