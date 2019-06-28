عمومية اتحاد القدم تنصب الرئيس التاسع اليوم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج - الرياض

تزكي الجمعية العمومية لاتحاد كرة القدم اليوم ياسر المسحل رئيسا للاتحاد في دورتة القادمة، والتي تستمر حتى نهاية 2023 خلفا للرئيس المكلف لؤي السبيعي، الذي خلف قصي الفواز بعد استقالته أواخر فبراير الماضي.

وتحمل فترة المرشح الوحيد لرئاسة اتحاد الكرة تحديات صعبة، أبرزها الوصول إلى مونديال 2022 وإعادة الصورة الذهنية التي رسمها المنتخب الكروي الأول في مونديال أمريكا 1994، والعمل على تحسين بيئة الملاعب ورفع إيرادات الاتحاد والأندية على حد سواء، إلى جانب تطوير وتحسين نتائج المنتخابات السنية، ورفع مستوى سقف الدوري السعودي في التصنيف العالمي، وتوسيع قاعدة الفرق المشاركة في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ودوري أندية الدرجتين الأولى والثانية.

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وينتظر أن توزع حقائب الاتحاد الأسبوع الحالي في أول اجتماع رسمي لها بعد أن أطلع الرئيس المرشح أمس أعضاء الجمعية على الخطة والعمل البرامجي الذي سيعمل عليه خلال فترة رئاسته.

رؤساء بالتعيين

خالد الفيصل 1967 - 1972

فيصل بن فهد 1982 - 1999

سلطان بن فهد 1999 - 2010

نواف بن فيصل 2010 - 2012

أحمد بن عيد 2012 - 2016

عادل عزت 2016 - 2018

قصي الفواز 2018 - 2019

لؤي السبيعي 2019 »مكلف«

حقائب الاتحاد