الفتح السعودي يتعاقد مع الحارس البريه

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلن نادي الفتح السعودي تعاقده مع حارس المرمى محمد البريه، لينضم إلى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي ابتداء من الموسم المقبل.

وقال الفتح عبر حسابه في تويتر «وقعت إدارة نادي الفتح مع حارس المرمى محمد البريه لتمثيل صفوف الفريق بداية من الموسم المقبل بعقد يمتد لثلاث سنوات».

وأشار إلى أن البريه، 25 عاما، سبق أن مثل النادي، حيث تدرج في فئاته السنية وانتقل بعدها لنادي القيصومة لمدة عامين، ليعود مرة أخرى إلى صفوف الفتح.