شكرا لقرائتكم مصدر: لا يحق لكهربا التوقيع لأي نادي لارتباطه بعقد ممتد مع الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مصدر بإتحاد الكرة، عدم أحقية محمود كهربا لاعب الزمالك فى التوقيع لأى ناد نظرا لإرتباطه بعقد سارى مع فريقه الأبيض لمدة 5 مواسم مقبلة.

ترددت أنباء خلال الأيام الماضية عن توقيع محمود كهربا على عقود إنتقال للأهلى اعتبارا من الموسم الكروى الجديد، قال المصدر لـ"اليوم السابع"، إنه فى حالة ثبوت توقيع اللاعب للفريق الأحمر أو أى ناد أخر سيتم توقيع عقوبة عليه بسبب التوقيع لناديين والتى تصل إلى الإيقاف لفترة تتراوح بين 4 لـ6 شهور بجانب الغرامة المالية.

Advertisements

كان كهربا قد انقطع عن تدريبات الزمالك منذ الحصول على راحة سلبية عقب مباراة حرس الحدود بالدورى الممتاز حيث تواجد فى فرنسا لقضاء أجازة وعاد عند استئناف الفريق الأبيض ولكنه لم ينتظم فى تدريبات الفريق وواصل الغياب عن الأبيض فى معسكره الحالى بمدينة 6 أكتوبر، ويختتم الفريق الابيض معسكره غدا السبت، من أجل منح اللاعبين راحة سلبية قبل السفر يوم الإثنين المقبل، إلى قبرص، من أجل دخول المعسكر الخارجى الذى سيخوض الفريق خلاله أكثر من ودية للاستعداد للدورى الممتاز ويتبقى لفريق الزمالك فى بطولة الدورى 3 مباريات أمام الجونة والإسماعيلى والأهلى، ومن المقرر إقامتها بعد نهاية منافسات أمم أفريقيا 2019 التى تستضفيها مصر وتستمر حتى 19 يوليو المقبل.‎

كما كشف مصدر باتحاد الكرة أن محمود كهربا، لاعب الزمالك، لم يتقدم بأى شكوى رسمية إلى لجنة شئون اللاعبين لفسخ تعاقده مع ناديه الأبيض وتابع نفس المصدر إن كل ما يثار فى وسائل الإعلام فى هذا الصدد عار تماما من الصحة، حيث لم تتلق لجنة شئون اللاعبين أى شكوى من اللاعب لفسخ التعاقد، تابع أن عقد كهربا مع الزمالك مستمر لمدة 5 سنوات مقبلة بعد توثيق العقد.