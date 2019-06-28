شكرا لقرائتكم الزمالك يطمأن على إصابة جنش من جهاز المنتخب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فتح مسئولو نادى الزمالك، خط اتصال مع الجهاز الفنى لمنتخب مصر، للإطمئنان على الإصابة التى تعرض لها محمود عبد الرحيم جنش حارس الفريق والمنتخب الوطنى، والتى نقل علي اثرها إلى المستشفى.

وأبلغ الجهاز الطبى للفراعنة مسئولى القلعة البيضاء، بأن الإصابة جاءت فى مفصل القدم، ومازال لم يتثنى لهم مدى جاهزية الحارس للمشاركة فى التدريبات ومن ثم المباريات، مؤكدين للزمالك إنه سيتم إخطارهم بكافة التطورات.

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ويخوض منتخب مصر تدريباته على ملعب استاد الكلية الحربية، والذي يستضيف تدريبات المنتخب الوطني خلال فعاليات بطولة أمم أفريقيا.

ورفع الفراعنة رصيدهم إلى 6 نقاط من مباراتين ليتصدر ترتيب المجموعة الأولى قبل جولة على النهاية، ويبتعد عن أوغندا أقرب ملاحقيه بنقطتين قبل مباراة الفريقين الأحد المقبل فى ختام مباريات المجموعة الأولى، وتأتى زيمبابوى فى المركز الثالث بنقطة واحدة، وأخيرا الكونغو الديمقراطية بدون رصيد ، وفى حالة فوز منتخب مصر على أوغندا أو تحقيق التعادل فسيحتل الفراعنة المركز الاول ويقابل ثالث إحدي المجموعات والتى لم يتم تحديد طرفها بعد، أما فى حالة الخسارة أمام أوغندا وفوز السنغال على تنزانيا سيتواجه الفريقين بشكل رسمي فى دور الـ16.