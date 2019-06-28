شكرا لقرائتكم لجنة التخطيط بالأهلى تعقد اجتماعا غدا مع إدارة التعاقدات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعقد لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي برئاسة الدكتور طه إسماعيل، اجتماعًا في الرابعة عصر غدٍ السبت مع إدارة التعاقدات بالنادي وذلك لمناقشة آخر ما تم التوصل إليه في ملف الصفقات الجديدة الخاصة باللاعبين الجدد المرشحين للانضمام إلي صفوف الفريق في الموسم الجديد وفقًا لتوصيات الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي ورؤيته الفنية التي سبق أن قدمها في اجتماعه السابق مع لجنة التخطيط .

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كما تستهدف لجنة التخطيط التي شكلها محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ويترأسها الدكتور طه إسماعيل وتضم في عضويتها كلًا من زكريا ناصف و خالد بيبو في اجتماعها غدا السبت مع إدارة التعاقدات بحث آخر المستجدات الخاصة بموقف اللاعبين المعارين وكذلك مناقشة العروض التي وصلت إلى لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي وذلك بما لا يتعارض مع احتياجات الجهاز الفني في هذه المرحلة.

يذكرأن لجنة التخطيط بالأهلي تجتمع أيضا في الثانية ظهر غد السبت مع مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة لوضع الرتوش الأخيرة على مطالب الجهاز الفني وبحث احتياجاته للموسم الجديد والعمل على توفيرها بشكل دقيق بما يخدم مستقبل فريق الكرة ويتناسب مع طموحات واحلام جماهير النادي على الصعيدين المحلي والقاري.‎