شكرا لقرائتكم الإسماعيلي ينعى وفاة والدة عمرو فهيم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل نعى نادى الإسماعيلى، عبر موقعه الرسمي نجمه السابق عمرو فهيم لوفاة والدته.
قال الإسماعيلي في بيانه عبر موقعه الرسمي :"يتقدم مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان بخالص التعازى لعمرو فهيم نجم ومدرب الفريق السابق لوفاة والدته".
ويتمنى النادى الإسماعيلى ممثلا فى مجلس إدارته وعامليه ولاعبيه وجماهيره أن يتغمد الراحلة فى كنفه ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.
ورحلت والدة عمرو فهيم عن عالمنا صباح اليوم الجمعة، وكان عمرو فهيم لعب لعدة أندية بالدورى الممتاز، منها أسوان والزمالك والإسماعيلى وإنبى والإنتاج الحربى، قبل أن يتولى مهمة مدرب مساعد فريق الإسماعيلى مع خير الدين مضوى وحصد عمرو فهيم عددا من البطولات في الأندية التي لعب لها بجانب التتويج ببطولة كأس الأمم الافريقية مع منتخب مصر في عام 1998.
فيما من المقرر أن يقام عزاء والدة عمرو فهيم غدا السبت فى فيصل بمنطقة الطوابق حيث قام عددا من نجوم كرة القدم بنعى الراحلة ومواساة اللاعب فى أحزانه سواء من خلال الرسائل أو المكالمات الهاتفية.
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