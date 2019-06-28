شكرا لقرائتكم جلال: استفدنا من ودية البطل الأولمبي في تجربة 5 ناشئين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى خالد جلال المدير الفنى للزمالك، أن اللقاء الودي الذي خاضه الفريق الأبيض اليوم أمام البطل الأوليمبي ضمن معسكر الفريق بمدينة السادس من أكتوبر كان تجربة مفيدة في نهاية المعسكر، مشيرا إلى أنه قام بتجربة خمسة ناشئين وظهروا بشكل جيد وهم:"يوسف حسن والشحات ويحيي مفتاح وأحمد عيد ويوسف محمود".

أوضح أنه قام بإراحة مجموعة من اللاعبين، مشيدا بمشاركة محمد إبراهيم في مركز المهاجم حيث أكد أن اللاعب أدى بشكل طيب وأشار المدير الفني للزمالك إلى أنه جرب العديد من اللاعبين في عدد كبير من المراكز والكل أدى بشكل طيب، أما بخصوص المعسكر في مدينة السادس من أكتوبر فقد أكد جلال أنه كان هناك نظام صارم بالمعسكر من حيث المواعيد والتدريبات وكل الأمور والتزم الجميع بذلك، مشددا على أنه معسكر ناجح بنسبة مائة في المائة واستفاد الجميع منه.

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وتمنى جلال أن يكون المعسكر الثاني للزمالك المقرر إقامته فى قبرص متميز ومفيدا أيضا موضحا أن الأمر السلبي الوحيد بمعسكر أكتوبر هو إصابة اللاعب الشاب محمود حسن والذي يتمنى له التعافي السريع والعودة لأنه ينتظره مستقبل طيب.

يذكر أن الزمالك تغلب على البطل الأوليمبى، بسباعية نظيفة، فى المباراة الودية التى جمعت بينهم اليوم، على ملعب دريم، ضمن معسكر الفريق الأبيض بمدينة 6 أكتوبر استعدادا لعودة الدورى بعد نهاية التوقف الحالى حيث توقفت المسابقات المحلية لاستضافة بطولة أمم إفريقيا 2019 التى يشارك فيها المنتخب الوطنى والمستمرة حتى 19 يوليو المقبل.

ومن المقرر أن يختتم الزمالك معسكره غدا السبت، من أجل منح اللاعبين راحة سلبية قبل السفر يوم الإثنين المقبل، إلى قبرص، من أجل دخول المعسكر الخارجى الذى سيخوض الفريق خلاله أكثر من ودية للاستعداد للدورى الممتاز ويتبقى لفريق الزمالك فى بطولة الدورى 3 مباريات أمام الجونة والإسماعيلى والأهلى ومن المقرر إقامتهم بعد نهاية منافسات أمم إفريقيا 2019 التى تستضفيها مصر وتستمر حتى 19 يوليو المقبل.‎