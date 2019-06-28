شكرا لقرائتكم الزملك يدهس البطل الأولمبى بسباعية نظيفة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تغلب الزمالك على البطل الأوليمبى، بسباعية نظيفة، فى المباراة الودية التى جمعت بينهم اليوم، على ملعب دريم، ضمن معسكر الفريق الأبيض بمدينة 6 أكتوبر استعدادا لعودة الدورى بعد نهاية التوقف الحالى حيث توقفت المسابقات المحلية لاستضافة بطولة أمم إفريقيا 2019 التى يشارك فيها المنتخب الوطنى والمستمرة حتى 19 يوليو المقبل.



الشوط الأول

دخل الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من:"محمود عبد المنصف فى حراسة المرمى، محمد كماتشو، محمود الشحات، محمد عبد السلام، بهاء مجدى فى خط الدفاع، محمد حسن، يوسف حسن، إبراهيم حسن، أيمن حفني، محمد عنتر فى خط الوسط، محمد إبراهيم فى خط الهجوم".

وتقدم الزمالك مبكرا عن طريق محمد إبراهيم بعدما سجل الهدف الأول فى الدقيقة 6 من ركلة جزاء حصل عليها الفريق الأبيض نتيجة عرقلة محمد عنتر فى منطقة جزاء البطل الأوليمبى، أضاف محمد إبراهيم الهدف الثانى له وللزمالك فى الدقيقة 20 من تمريرة من محمد عنتر في الجانب الأيسر داخل المنطقة ليسددها إبراهيم فى المرمى، سجل أيمن حفني الهدف الثالث للزمالك فى مرمى فريق البطل الأوليمبي وذلك في الدقيقة 40، سجل إبراهيم حسن صانع ألعاب الزمالك الهدف الرابع للفريق فى مرمى فريق البطل الأوليمبي وذلك فى الدقيقة 43 من تسديدة من خارج المنطقة بعد تمريرة من محمد عنتر.



الشوط الثانى Advertisements

و أجرى خالد جلال المدير الفنى للزمالك بعض التغييرات في بداية الشوط الثاني بنزول أحمد مدبولي بدلاً من إبراهيم حسن والمدافع يوسف محمود مواليد 2000 بدلاً من محمد عبد السلام وعمر صلاح بدلاً من محمود عبد المنصف، ونزول حازم إمام بدلاً من كماتشو في الدقيقة 9 ونال كماتشو إشادة الجهاز الفني بعد الأداء الطيب الذي قدمه كما شارك اللاعب الصاعد يحيي مفتاح لاعب الوسط مواليد 99 بدلاً من محمد حسن في الدقيقة 11 من الشوط الثاني.

كما قام خالد جلال بإخراج بهاء مجدي ومحمود الشحات وأيمن حفني ومحمد عنتر ويوسف حسن ومحمد ابراهيم ونزول محمد عبد الغني وعبد الله جمعه وحمدى النقاز وأحمد سيد زيزو وأوباما والناشئ أحمد عيد مواليد 2001.

وجاء الشوط الثاني أقل من الأول نسبياً وشهد إحراز الزمالك لثلاثة أهداف سجلهم محمد عنتر وحازم إمام ويوسف أوباما، وشهد هذا الشوط مشاركة أوباما في مركز المهاجم بديلاً لمحمد إبراهيم وظهر بشكل طيب للغاية كذلك قدم أحمد مدبولي أداء طيبا نال استحسان الجهاز الفني بعد نزوله بديلاً لابراهيم حسن.

ومن المقرر أن يختتم الزمالك معسكره غدا السبت، من أجل منح اللاعبين راحة سلبية قبل السفر يوم الإثنين المقبل، إلى قبرص، من أجل دخول المعسكر الخارجى الذى سيخوض الفريق خلاله أكثر من ودية للاستعداد للدورى الممتاز ويتبقى لفريق الزمالك فى بطولة الدورى 3 مباريات أمام الجونة والإسماعيلى والأهلى ومن المقرر إقامتهم بعد نهاية منافسات أمم إفريقيا 2019 التى تستضفيها مصر وتستمر حتى 19 يوليو المقبل.‎