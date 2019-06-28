شكرا لقرائتكم إصابة جناح الإسماعيلي في الركبة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى عبد الرحمن مجدى جناح الإسماعيلى اصابة خفيفة فى الركبة على هامش مران الفريق اليوم الذى يأتى ضمن الاستعدادات التى يخوضها الدراويش لمباراته الوحيدة المتبقية له فى الدورى أمام الزمالك التى ستقام عقب منافسات أمم إفريقيا 2019 المقامة حاليا فى مصر وتستمر حتى 19 من شهر يوليو المقبل.

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فى ذات السياق، أدى محمد مجدى حارس المرمى تدريبات تأهيلية فى ظل تعرضه للاصابة خلال الودية التى أقيمت أمس أمام القناة وانتهت بالتعادل الايجابى بهدف لكل منهما حيث سجل للدراويش عماد حمدى وقال صبرى المنياوى مدير الكرة بالإسماعيلى أنه يجرى حاليا التجهيز لتنظيم سلسلة من الوديات سعيا لتحقيق مزيد من الانسجام بين اللاعبين بجانب الوقوف على القدرات البدنية لديهم.

كما خاض أدى لاعبو الإسماعيلى مران بدنى شاق ضمن البرنامج التحضيرى لمباراة الزمالك بجانب الاستعدادا لخوض منافسات الموسم الجديد وشهد المران تدريبات بدنية شاقة تحت إشراف الجهاز الفنى من أجل الارتقاء بالجوانب البدنية وكان الفريق قد تعادل وديا مساء أمس مع القناة بهدف لكل فريق فى أول تجاربه الوديه تحضيرا للقاء الزمالك المتبقى من الموسم الحالى كما تطرق المران لخوض بعض التدريبات الفنية قبل أن يختتم بتقسيمة حماسية بمشاركة كافة اللاعبين.