الاتحاد يعود إلى بريطانيا استعداداً للموسم المقبل

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن اتحاد جدة يوم الجمعة، مواعيد برنامجه التحضيري استعداداً للدوري السعودي للمحترفين ودوري أبطال آسيا، والذي سيقام في بريطانيا والإمارات.
وسيبدأ الكشف الطبي للاعبين بين 1 و4 يوليو، ليسافر الرفيق بعدها إلى بريطانيا حتى 25 يوليو، حيث سيلعب عدداً من المباريات الودية حينها، قبل أن يقيم معسكرا آخر لمدة 10 أيام في الإمارات قبل خوض أولى المباريات الرسمية للموسم المقبل أمام ذوب آهن في دوري أبطال آسيا في دور الـ16 في الخامس من أغسطس.
وكان النادي الغربي قد أقام معسكره مطلع موسم 2017 - 2018 في بريطانيا وواجه حينها ليدز وأستون فيلا وفليتوود تاون.
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