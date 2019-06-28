شكرا لقرائتكم الاتحاد يعلن عدم تجديد عقد جمال باجندوح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أخطر اتحاد جدة برئاسة أنمار الحائلي، يوم الجمعة، جمال باجندوح لاعب الفريق الأول بعدم رغبة النادي تجديد عقده الذي ينتهي في يوليو المقبل.
وتدرج جمال باجندوح في الفئات السنية لأندية ويمبورن تاون وبورنموث الإنجليزيين، قبل أن يوقع معه الاتحاد في عام 2013، واستطاع خلالها اللاعب الفوز مع الفريق ببطولات كأس الملك مرتان وكأس ولي العهد.
وكان قد أعلن الاتحاد موعد المعسكر التحضيري للموسم المقبل والذي يبدأ مطلع يوليو المقبل حتى أغسطس بين بريطانيا والإمارات استعداد لمباراة الفريق أمام ذوب آهن الإيراني.
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