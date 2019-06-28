إصابة جنش بالقدم أثناء تدريبات المنتخب

يجري حاليا محمود جنش حارس مرمى المنتخب الوطني مجموعة من الأشعة، والتي ينتظر نتائجها الجهاز الفني للمنتخب لتحديد مدى إصابته وطريقة العلاج.

حيث أوضح مسئولو المنتخب أن جنش قد أصيب في مفصل قدمه أثناء تدريبات اليوم المسائية الخاصة بالاستعداد لمباراة أوغندا بعد غد ضمن ختام مباريات المجموعة الأولى لنهائيات الأمم الأفريقية.

وقد قام منتخب مصر الوطني بتدريباته على ملعب استاد الكلية الحربية، والذي يستضيف تدريبات المنتخب خلال فعاليات بطولة أمم أفريقيا.

وقد استطاع الفراعنة من رفع رصيدهم إلى 6 نقاط من مباراتين ليتصدر ترتيب المجموعة الأولى قبل جولة على النهاية، وبذلك يبتعد عن أوغندا أقرب ملاحقيه بنقطتين قبل لقاء الفريقين الأحد المقبل في ختام مباريات المجموعة الأولى.