المغرب تفوز على كوت ديفوار وتتأهل لدور الستة عشر من بطولة كأس الأمم الإفريقية

يلتقي اليوم منتخب المغرب مع منتخب الأفيال ضمن الجولة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة، ويتقاسم منتخب المغرب الصدارة مع منتخب ساحل العاج برصيد 3 نقاط بعدما تمكن كلاً منهما من الفوز في مباراة الافتتاح الخاصة بالمجموعة الرابعة، وتُعد مباراة اليوم مباراة الصدارة حيث يتأهل الفائز مباشرة إلى دور الستة عشر من البطولة.

تنطلق المباراة الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر والثامنة بتوقيت السعودية والسادسة في المغرب وتونس، وتُذاع عبر قناة بي إن ماكس الأولى وبي إن ماكس الثانية بتعليق جواد بده، وقد حصلت مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية على الحقوق الحصرية للبطولة في الشرق الأوسط.

نتيجة مباراة المغرب وكوت ديفوار

ويعمل مدرب المغرب على تجهيز مزراوي لاعب أياكس للمشاركة في مباراة اليوم بعدما غاب عن مباراة ناميبيا بسبب الإصابة التي لحقت به، ومن المُتوقع أن يتم الدفع به على الجانب الأيمن بدلاً من نبيل درار المحترف في الدوري التركي.

الدقيقة 7: المنتخب المغربي يستحوذ على الكرة خلال دقائق المباراة الأولى ويمنع المنتخب الإيفواري من عبور نصف ملعبه ومحاولات لإحراز الهدف الأول

الدقيقة 18: الهدف الأول يضيع من المغرب بعد جملة مُحكمة وكرة تنتهي بجانب القائم الأيسر للحارس الإيفواري

الدقيقة 23: الهدف الأول لصالح المغرب من يوسف النصيري من انفراد بمرمى ساحل العاج

الدقيقة 35: المنتخب الإيفواري يحصل على ركلة حرة مباشرة والتنفيذ تتحول إلى ركنية ولكن الدفاع يتدخل مرة أخرى وتتحول إلى رمية جانبية.

الدقيقة 56: المنتخب الإيفواري يستحوذ على الكرة ومحاولات لإحراز التعادل لكن دفاعات المغرب تحول دون تحقيق ذلك.

انتهاء المباراة بنتيجة 1-0 لصالح المغرب في مباراة قوية وتتأهل المغرب لدور الستة عشر من البطولة.