نتيجة مباراة المغرب وكوت ديفوار اليوم الجمعة في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية...

نتيجة مباراة المغرب وكوت ديفوار، حيث تتجه جميع عشاق كرة القدم حول العالم نحو استاد السلام، حيث اللقاء الذي يجمع بين المغرب وكوت ديفوار في الجولة الثانية من دور المجموعات بأمم إفريقيا 2019، حيث تم تحديد موعد مباراة المغرب وكوت ديفوار اليوم الجمعة الموافق 28-6-2019 في ثاني مباريات المجموعة الرابعة بأمم إفريقيا في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة، والثامنة بتوقيت مكة المكرمة وسط أجواء جماهيرية وحماسية كبيرة لمتابعة مباراة منتخب المغرب، وستكون مباراة المغرب ضد كوت ديفوار منقولة من خلال مجموعة قنوات بي ان سبورت المشفرة، وذلك من خلال قناة بس أن ماكس الأولي، كما سيكون هناك تغطية خاصة لأحداث المباراة من خلال استوديو تحليلي يضم عدد من نجوم الوطن العربي.

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يتصدر منتخب المغرب صدارة المجموعة بجانب منتخب كوت ديفوار بثلاثة نقاط، وقد فاز منتخب المغرب على ناميبيا في الجولة الأولي بهدف دون رد، كما فاز منتخب ساحل العاج على جنوب إفريقيا بنفس النتيجة.

نتيجة مباراة المغرب وكوت ديفوار اليوم

بداية أحداث الشوط الأول من مباراة المغرب وكوت ديفوار وسط متابعة إعلامية وجماهيرية كبيرة.

وصلنا للدقيقة 15 من زمن الشةط الأول، ومازالت نتيجة مباراة المغرب وكوت ديفوار حتى الآن هي التعادل السلبي بدون أهداف.

يوسف النصيري يسجل الهدف الأول لصالح منتخب المغرب في الدقيقة 23، وتصبح نتيجة الشوط الأول من مباراة المغرب وكوت ديفوار الآن 1-0.

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تفوق كبير للمغرب طوال أحداث الشوط الأول، وقد وصلنا للدقيقة 40 من زمن الشوط الأول.

نهاية الشوط الأول من مباراة المغرب وكوت ديفوار بتقدم المنتخب المغربي بهدف دون رد، وننتظر بداية الشوط الثاني.

بداية أحداث الشوط الثاني.

مرور 60 دقيقة من زمن المباراةـ ومازال المنتخب المغربي متقدم بهدف وحيد منذ الشوط الأول.

سيطرة كبيرة من المنتخب المغربي على مجريات المباراة، وقد وصلنا للدقيقة 72.

نهاية المباراة بفوز المغرب على كوت ديفوار بهدف دون رد، وتتأهل المغرب للدور التالي من البطولة.