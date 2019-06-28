Max hd3 لايف..مشاهدة مباراة الارجنتين وفنزويلا بث مباشر يلا شوت kora live رابط كورة ستار الارجنتين...

بث مباشر مباراة الارجنتين وفنزويلا كورة اون لاين Yalla shoot كورة ستار الارجنتين وفنزويلا مشاهدة بث مباشر بدون تقطيع كورة لايف| ينتظر منتخب البرازيل المتأهل من مباراة الارجنتين وفنزويلا يلا شوت اليوم في ربع نهائي كوبا أمريكا الساعة 21:00 بتوقيت القاهرة، بعد نجاح السامبا في التأهل على حساب باراجواي بصعوبة وبركلات الترجيح من نقطة الجزاء، سنرفق لكم سيرفر سريع يلا شوت مشاهدة مباراة الارجنتين وفنزويلا بث مباشر ونقوم بتحديثه إذا توقف تشغيله argentina vs venezuela LIVE الارجنتين وفنزويلا

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تشكيلة منتخب الارجنتين الرسمية

أرماني “الحارس” – سارافيا (فويث) – بيزيلا – أوتاميندي – تاجليافيكو – دي بول – باريديس – أكونيا – ميسي – لاوتارو مارتينيز – أجويرو.

دخل منتخب الارجنتين الشوط الأول مهاجما على منتخب فنزويلا ، وسنقوم معكم بمتابعة بث مباشر مباراة الارجنتين وفنزويلا.