live be in لاايف مشاهدة مباراة الأرجنتين وفنزويلا بث مباشر messi كورة ستار star kora يوتيوب بدون...

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تُعد مباراة اليوم مهمة بين الأرجنتين وفنزويلا في ربع نهائي البطولة خاصة وأن الأرجنتين صعدت كثاني المجموعة، وقد وصل الفريقان إلى ملعب اللقاء منذ دقائق قليلة واتجه الجميع إلى داخل الملعب حيث غرف الملابس من أجل الدخول لخوض عمليات الإحماء.

نضع رابط البث المباشر للمباراة بعد قليل حيث تنطلق المباراة بعد دقائق قليلة.