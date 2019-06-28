الارجنتين وفنزويلا بث مباشر كورة ستار بدون تقطيع مشاهدة مباراة كوبا أمريكا اليوم بثّ مُباشر كورة...

الارجنتين وفنزويلا بث مباشر كورة ستار بدون تقطيع مشاهدة مباراة كوبا أمريكا اليوم بث مباشر مباراة ميسي اليوم موقع يوتيوب، حيث يقود ليونيل ميسي وأجويرو تشكيل المباراة التي تقام ضمن مبارايت كأس كوبا أمريكا التي تستضيفها الأرجنتين وسط مباراة نارية يتابعها عشاق الكرة المستديرة في ليلة كروية رائعة، حيث يبدأ اللقاء اليوم الجمعة 28-6-2019 الساعة التاسعة مساءً بتوقيت الجمهورية.

الارجنتين وفنزويلا بث مباشر

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بث مباشر مباراة كوبا أمريكا اليوم

بث مباشر مباراة الارجنتين وفنزويلا كورة اونلاين لايف بدون تقطيع، فيما أعلن ليونيل سكالونى المدير الفنى للمنتخب الأرجنيتني عن تشكيل المنتخب، على أن يتم إسناد حراسة المرمى للاعب فرانكو أرماني، وخط الدفاع: تاجليفيكو – فويث – بيتزيلا – أوتامندى، بينما خط الوسط: دى بول – باريديس – أكونيا، وأخيراً خط الهجوم: ميسى – أجويرو – لاوتارو مارتيني.

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يلا شوت الارجنتين وفنزويلا، فيما يسعى التانجو في تحقيق الانتصار بالدور الربع النهائي على ستاد ملعب ماراكانا أمام نظيره، على الرغم من صعوبة اللقاء بشكل كبير للغاية، والفائز سوف يواجه منتخب البرازيل في الدور ما قبل النهائي.

فيما أكد ميسي في تصريحات صحفية لبعض الجرائد البريطانية، أنه يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية في هذه المباراة والوصل إلى النهائي قبل اعتزاله، ومن منظور آخر فإن أداء المنتخب ككل يؤكد لنا صعوبة وصوله إلى نهائي كوبا أمريكا والتتويج باللقب، لأنه احتل الدور ربع النهائي بصعوبة كبيرة للغاية.