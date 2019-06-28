نتيجة مباراة المغرب وساحل العاج اليوم في كأس إفريقيا| هدف يوسف النصيري يأهل المغرب إلى دور ال 16

انتهت نتيجة مباراة المغرب وكوت ديفوار اليوم، في مباريات الجولة الثانية من المجموعة، بفوز المنتخب المغربي، بنتيجة هدف دون رد، وسجل هدف المغرب الوحيد في لقاء اليوم، المهاجم يوسف نصيري، في تمام الدقيقة 24 من المباراة، وهو الهدف الذي حافظ عليه اسود الأطلس، إلى غاية نهاية المباراة، ومن هنا تجدون ترتيب مجموعة المنتخب المغربي الان.

مباراة المغرب وساحل العاج اليوم الاربعاء لحساب مباريات الجولة الثانية من مجموعة المنتخب المغربي ” المجموعة الرابعة” من جدول مباريات البطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التي تستضيفها جمهورية مصر العربية في الفترة الحالية، حيث يسعى منتخب المغرب “اسود الأطلس” إلى تحقيق نتيجة الفوز على المنتخب الإيفواري، وهو نفس الأمر الذي يبحث عليه منتخب كوت ديفوار من خلال مباراة المغرب اليوم.

مباراة المغرب وساحل العاج اليوم، ستنطلق ابتداء من الساعة الخامسة مساء، بتوقيت غرينتش العالمي، وفي تمكام السادسة مساءا، بتوقيت المغرب الصيفي، وفي الساعة السابعة مساءا، بتوقيت مصر المحالي، وتنطلق مباراة المغرب وكوت ديفوار اليوم، في تمام الثامنة مساءا بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

قبل مباراة المغرب وساحل العاج اليوم ، منتخب أسود الأطلس، تمكن في المباراة الماضية، من تحقيق نتيجة الفوز على ناميبيا، بهدف دون ردن وفي المقابل منتخب ساحل العاج، تمكن من الفوز عل جنوب إفريقيا، بنتيجة هدف دون رد كذلك، ليتقاسم المنتخبين المركز الأول من المجموعة برصيد ثلاثة نقاط الكل منتخب.